Найдите значения выражения 3\16 * 1 3\5 : ( 7 1\2 * 1\10 - 3\5) - 3 1\2 : 4 2\3
Математика
Найдите значения выражения 3\16 * 1 3\5 : ( 7 1\2 * 1\10 - 3\5) - 3 1\2 : 4 2\3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58,63 вроде Так я хз я решала
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