Найдите значения выражения используя свойства арефмитических действий (49 в 2сте??ени +49)+(50в2 степени -50)

Математика
Найдите значения выражения используя свойства арефмитических действий (49 в 2сте??ени +49)+(50в2 степени -50)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49*49=2401 2401+49=2450 50*50=2500 2500-50=2450 2450+2450=4900
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