Наименьшему обшему кратному числк 4 и 5.

Математика
Наименьшему обшему кратному числк 4 и 5.
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Гость:
Наименьшее кратное равно 20
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