На солнце надвинулись тучи. Начался снегопад.Снег тяжелыми хлопьями засыпал сучь?? деревьев,землю,крыши.У подъезда съежился от холода котенок.Подъехал на коньках Вова и впустил котенка в подъезд.

Русский язык
На солнце надвинулись тучи. Начался снегопад.Снег тяжелыми хлопьями засыпал сучь?? деревьев,землю,крыши.У подъезда съежился от холода котенок.Подъехал на коньках Вова и впустил котенка в подъезд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бери одеялко и прячься под кровать.
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