На солнце надвинулись тучи. Начался снегопад.Снег тяжелыми хлопьями засыпал сучь?? деревьев,землю,крыши.У подъезда съежился от холода котенок.Подъехал на коньках Вова и впустил котенка в подъезд.

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На солнце надвинулись тучи. Начался снегопад.Снег тяжелыми хлопьями засыпал сучь?? деревьев,землю,крыши.У подъезда съежился от холода котенок.Подъехал на коньках Вова и впустил котенка в подъезд.

Автор: Гость