Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил р...
Русский язык
Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил рыбу и дал Петьке подержать одну удочку.Потом повел его куда-то далеко купаться.Петька очень боялся идти в воду,но когда вошёл,то не хотел вылезать из неё.Он делал вид,что плавает:поднимал нос и брови кверху,захлебывался и бил по воде руками,поднимая брызги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимения: его(м.р., ед ч, в.п), он(м р, ед ч,и.п.) прилагательные: полное(с р, ед ч,в п), старого(м р, ед ч, р п)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Дополните предложения однордными членами.Запишите 1)Яблоки бывают...,...,...цвета.2)В ??аспийском море водятся ...,...,... .3)На уроках труда ребат...
Английский язык
Переведите предложения на английский в указанные времена 1)Каждое лето мы едим на море 2)Сейчас я пишу письмо моему другу по переписке (simpl...
Українська мова