Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил р...

Русский язык
Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил рыбу и дал Петьке подержать одну удочку.Потом повел его куда-то далеко купаться.Петька очень боялся идти в воду,но когда вошёл,то не хотел вылезать из неё.Он делал вид,что плавает:поднимал нос и брови кверху,захлебывался и бил по воде руками,поднимая брызги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Местоимения:  его(м.р., ед ч, в.п), он(м р, ед ч,и.п.) прилагательные: полное(с р, ед ч,в п), старого(м р, ед ч, р п)
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