Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил р...

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Найти 2 местоимения и 2 прилагательных. Указать род,число,падеж.Прошло ещё два дня ??аникул,и Петька на конец вступил в полное соглашение с природой.Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил рыбу и дал Петьке подержать одну удочку.Потом повел его куда-то далеко купаться.Петька очень боялся идти в воду,но когда вошёл,то не хотел вылезать из неё.Он делал вид,что плавает:поднимал нос и брови кверху,захлебывался и бил по воде руками,поднимая брызги

Автор: Гость