Обозначте лексичекое и грамматические значение слов: сказка и река

Русский язык
Обозначте лексичекое и грамматические значение слов: сказка и река
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Автор: Гость
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Гость:
Управление-это когда управляет всем один человек, согласование-это когда все решают 2 и более людей
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