Напишіть антоніми до слова мало, багато, більше

Українська мова
Напишіть антоніми до слова мало, багато, більше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополните предложения однордными членами.Запишите 1)Яблоки бывают...,...,...цвета.2)В ??аспийском море водятся ...,...,... .3)На уроках труда ребат...
Ответить
Английский язык
Переведите предложения на английский в указанные времена 1)Каждое лето мы едим на море 2)Сейчас я пишу письмо моему другу по переписке (simpl...
Ответить
Українська мова
Гарні речення з словом туречинна
Ответить
Русский язык
Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою.Захотелось ему прогул??ться,на траве-мураве поваляться.И сманил он на прогулку краснощ...
Ответить
Математика
Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона ...
Ответить