Найти а, b, c, d зная что a = b x 3; c = b +10; d= a+6; a+b+c+d = 80

Математика
Найти а, b, c, d зная что a = b x 3; c = b +10; d= a+6; a+b+c+d = 80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = b x 3; 24=8•3 c = b +10; 40=30+10 d= a+6; 16=10+6 a+b+c+d = 80 24+40+16=80
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