Найти число,которое на столько же меньше 5/12,на сколько 2/9 меньше 1/3 Даю 5 баллов,бл??годарю!
Математика
Найти число,которое на столько же меньше 5/12,на сколько 2/9 меньше 1/3 Даю 5 баллов,бл??годарю!
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