Найти число,которое на столько же меньше 5/12,на сколько 2/9 меньше 1/3 Даю 5 баллов,бл??годарю!

Математика

Найти число,которое на столько же меньше 5/12,на сколько 2/9 меньше 1/3 Даю 5 баллов,бл??годарю!

Автор: Гость