Составте диалог кем я вижу себя в будущем (про профессию помогите срочно!)

Гость: Гость:

-Миша кем ты хочешь стать в будущем? -Спросила Мария Ивановна -Я хочу стать лётчиком(или своё) -Ответил Миша -Это очень опасная профессия,ты не боишься? -Воскликнула Учительница -Нет не боюсь,у меня дедушка тоже летал! -Ответил я -Хорошо,я верю в тебя! -Похвалила Мишу учительница Отметь как лучший пожалуйста