Составте диалог кем я вижу себя в будущем (про профессию помогите срочно!)
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Составте диалог кем я вижу себя в будущем (про профессию помогите срочно!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Миша кем ты хочешь стать в будущем? -Спросила Мария Ивановна -Я хочу стать лётчиком(или своё) -Ответил Миша -Это очень опасная профессия,ты не боишься? -Воскликнула Учительница -Нет не боюсь,у меня дедушка тоже летал! -Ответил я -Хорошо,я верю в тебя! -Похвалила Мишу учительница Отметь как лучший пожалуйста
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