Найти грамматическую основу и определить тип сказуемого "Уметь читать -это озна??ает быть чутким к смыслу и красоте слова ,к его тончайшим оттенкам "
Русский язык
Найти грамматическую основу и определить тип сказуемого "Уметь читать -это озна??ает быть чутким к смыслу и красоте слова ,к его тончайшим оттенкам "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уметь читать- подлежащее, означает быть чутким - сказуемое, составное именное сказуемое
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