Найти грамматическую основу и определить тип сказуемого "Уметь читать -это озна??ает быть чутким к смыслу и красоте слова ,к его тончайшим оттенкам "

Русский язык

Найти грамматическую основу и определить тип сказуемого "Уметь читать -это озна??ает быть чутким к смыслу и красоте слова ,к его тончайшим оттенкам "

Автор: Гость