Найти катеты прямоугольного треугольника, если известно, что их сумма равна 23см, а площадь треугольника равна 60см2
Алгебра
Найти катеты прямоугольного треугольника, если известно, что их сумма равна 23см, а площадь треугольника равна 60см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A.b/2=60, a.b=120 a+b=23, b=23-a a.(23-a)=120, 23a-aˇ2=120,aˇ2-23a+120=0 D=529-480=49, VD=V(49)=7 a=1/2(23+7)=1/2.30=15 b=1/2(23-7)=1/2.16=8 a=15,b=8 (ili naoborot,t.e.a=8,b=15)
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