Найти массу 4,8*10^23 молекул водорода,находящегося при нормальных условиях.

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Нормальные условия: р = 1*10⁵ Па V = 22,4*10⁻³ м³ Т = 273 К М=2*10⁻³ кг/моль - молярная масса водорода По уравнению Менделеева-Клапейрона p*V = m*R*T/M m=p*V*M/(R*T) = 1*10⁵*22,4*10⁻³*2*10⁻³/(8,31*273) ≈ 0,002 кг = 2 грамма