Найти основу предложения. после проливного дождя сильно пахнет в лесу грибами и м??крыми листьями.
Русский язык
Найти основу предложения. после проливного дождя сильно пахнет в лесу грибами и м??крыми листьями.
Ответ(ы):
Гость:
Тут конечно нету подлежащего, но сказуемое "пахнет"
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