Найти производную функции по переменной Х и переменной У

Гость: Гость:

1) dz/dx =3*2x+5-3y*2x = 6x+5-6xy=6x(1-y)+5 dz/dy = -3x^2 только d надо писать закруглённую, посмотри в учебнике 2) dz/dx= 5 dz/dy=5-2*3y^2=5-6y^2 = -6y^2+5 3) не пойму, что, написано. Читаю так: z=10+5xy -3y^2+6 dz/dx= 5y dz/dy= 5x -3*2y=5x-6y