В прямоугольной трапеции сумма оснований равна 20 см,сумма боковых сторон-30 см,а один из углов - 30(градусов).Найти площадь трапеции.Помогите пожалуйста.
Геометрия
В прямоугольной трапеции сумма оснований равна 20 см,сумма боковых сторон-30 см,а один из углов - 30(градусов).Найти площадь трапеции.Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём высоту СН. Из треуг.СНД: СД = 2СД ( угол 30град.) тогда S трап. =( ВС + АД )\2 * CH =20/2*CH. Но по усл.CH =AB, тогда CH + CD = 30 => CH + 2CH = 3CH, откуда СН = 10 и площадь S = 20/2 * 10 = 100/
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