РЕШИТЕ ПЛИИИЗ Выполните действия: а) 4*(-6)*7 б) -3*11*(-2) в) 8*(-4)*(-2) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО

Математика

РЕШИТЕ ПЛИИИЗ Выполните действия: а) 4*(-6)*7 б) -3*11*(-2) в) 8*(-4)*(-2) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО

Автор: Гость