РЕШИТЕ ПЛИИИЗ Выполните действия: а) 4*(-6)*7 б) -3*11*(-2) в) 8*(-4)*(-2) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
Математика
РЕШИТЕ ПЛИИИЗ Выполните действия: а) 4*(-6)*7 б) -3*11*(-2) в) 8*(-4)*(-2) ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)-5 б)7 в)-5 г)13 д)9 Е)5
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