Найти вектор |a-b|, если вектор a(1;2) и вектор в(-2;-3)
Геометрия
Найти вектор |a-b|, если вектор a(1;2) и вектор в(-2;-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|a-b|, если вектор a(1;2) и вектор в(-2;-3) /а-в/=вектору с координатами (3;5)
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