3-6 задачи.(всего 4) Только с решением. Помогите,пожалуйста
Геометрия
3-6 задачи.(всего 4) Только с решением. Помогите,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно по рисунку!!!!
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