3-6 задачи.(всего 4) Только с решением. Помогите,пожалуйста

Геометрия
3-6 задачи.(всего 4) Только с решением. Помогите,пожалуйста
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Гость:
Непонятно по рисунку!!!!
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