Помогите решить задачу во время восстания к робин гуду присоединились 350 крестьян а ремесленников в 7 раз меньше на сколько больше пришло к робин гуду крестьян чем ремесленников

Математика

Помогите решить задачу во время восстания к робин гуду присоединились 350 крестьян а ремесленников в 7 раз меньше на сколько больше пришло к робин гуду крестьян чем ремесленников

Автор: Гость