Помогите решить задачу во время восстания к робин гуду присоединились 350 крестьян а ремесленников в 7 раз меньше на сколько больше пришло к робин гуду крестьян чем ремесленников
Математика
Помогите решить задачу во время восстания к робин гуду присоединились 350 крестьян а ремесленников в 7 раз меньше на сколько больше пришло к робин гуду крестьян чем ремесленников
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Класс и отпрвь фотографию
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