Помогите ответить на вопросы: Что было хорошего в воспитании спартанских мальчи??ов? Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария и Ксеркса? Какое из сражений было решающим в ходе греко-персидских воин?...
История
Помогите ответить на вопросы: Что было хорошего в воспитании спартанских мальчи??ов? Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария и Ксеркса? Какое из сражений было решающим в ходе греко-персидских воин? Зарание спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики трудились! и старались!
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