Помогите ответить на вопросы: Что было хорошего в воспитании спартанских мальчи??ов? Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария и Ксеркса? Какое из сражений было решающим в ходе греко-персидских воин?...

История

Помогите ответить на вопросы: Что было хорошего в воспитании спартанских мальчи??ов? Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария и Ксеркса? Какое из сражений было решающим в ходе греко-персидских воин? Зарание спасибо)))

Автор: Гость