Составьте предложение со словами: необыкновенный, современный. Пожалуйста.
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Составьте предложение со словами: необыкновенный, современный. Пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был необыкновенный день современная одежда лучше чем старинная
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