Расскажитк о самом важном запомнившемся школьном дне

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Расскажитк о самом важном запомнившемся школьном дне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сентября когда дети идут в школу. Дарят учителю цветы!!!
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