Найти верное утверждение: 1) среди чисел меньше то,модуль которого больше 2 ноль ??е является целым числом 3) любое натуральное число больше 0 ОЧЕНЬ СРОЧНО

Алгебра

Найти верное утверждение: 1) среди чисел меньше то,модуль которого больше 2 ноль ??е является целым числом 3) любое натуральное число больше 0 ОЧЕНЬ СРОЧНО

Автор: Гость