Найти верное утверждение: 1) среди чисел меньше то,модуль которого больше 2 ноль ??е является целым числом 3) любое натуральное число больше 0 ОЧЕНЬ СРОЧНО
Алгебра
Найти верное утверждение: 1) среди чисел меньше то,модуль которого больше 2 ноль ??е является целым числом 3) любое натуральное число больше 0 ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Любое натуральное число больше 0, так как натуральные числа начинаются с 1 и далее 2, 3, 4, 5 и т.д. Ответ: 2
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