Я черный красный желтый синий с начинкой твердый в середине я с острым ножиком дружу И что хочу изображу
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Я черный красный желтый синий с начинкой твердый в середине я с острым ножиком дружу И что хочу изображу
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Гость:
Карандаш)((())(())((((((
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