Один токарь выточил y деталей, другой - на 7 деталей больше, чем первый, а третий - на 8 деталей меньше, чем второй. Вместе они сделали 81 деталь
Математика
Один токарь выточил y деталей, другой - на 7 деталей больше, чем первый, а третий - на 8 деталей меньше, чем второй. Вместе они сделали 81 деталь
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