Один токарь выточил y деталей, другой - на 7 деталей больше, чем первый, а третий - на 8 деталей меньше, чем второй. Вместе они сделали 81 деталь

Математика

Один токарь выточил y деталей, другой - на 7 деталей больше, чем первый, а третий - на 8 деталей меньше, чем второй. Вместе они сделали 81 деталь

Автор: Гость