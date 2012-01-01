Найти все целые числа n,для которых выполняется равенство (n-1)(n-3)(n-5)...(n-2011)=(n+2)(n+4)(n+6)...(n+2012) СРОЧНО ПЛИЗ НА ЗАВТРА
Математика
Найти все целые числа n,для которых выполняется равенство (n-1)(n-3)(n-5)...(n-2011)=(n+2)(n+4)(n+6)...(n+2012) СРОЧНО ПЛИЗ НА ЗАВТРА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если n - четное, то каждый множитель в левой части - нечетное число, а каждый множитель в правой части - четное число. Значит произведение в левой части будет нечетным, а в правой четное. Значит равенства быть не может. И наоборот, если n - нечетное, то в левой части будет произведение четных чисел, а в правой - нечетных, значит равенство опять невозможно. Значит, решений нет.
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