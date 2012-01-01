Найти все целые числа n,для которых выполняется равенство (n-1)(n-3)(n-5)...(n-2011)=(n+2)(n+4)(n+6)...(n+2012) СРОЧНО ПЛИЗ НА ЗАВТРА

Математика
Найти все целые числа n,для которых выполняется равенство (n-1)(n-3)(n-5)...(n-2011)=(n+2)(n+4)(n+6)...(n+2012) СРОЧНО ПЛИЗ НА ЗАВТРА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если n - четное, то каждый множитель в левой части - нечетное число, а каждый множитель в правой части - четное число. Значит произведение в левой части будет нечетным, а в правой четное. Значит равенства быть не может. И наоборот, если n - нечетное, то в левой части будет произведение четных чисел, а в правой - нечетных, значит равенство опять невозможно. Значит, решений нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Это такая форма глагола, синоним выражения «найди разницу».
Ответить
Английский язык
Match the words in the two columns.помогите
Ответить
Английский язык
С какими местоимениями пишется has got, а с какими have got?
Ответить
Физика
СРОЧНО! СИЖУ РЕВУ!! Система, состоящая из подвижного и неподвижного блоков и двух грузов, показанная на рис.1. находится в равновесии. Масса лево...
Ответить
Математика
709 сантиметров равно сколько метров и сантиметров
Ответить