Найти значения выражения a^13(a^-4)^3 при а=1/9

Алгебра
Найти значения выражения a^13(a^-4)^3 при а=1/9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^13(a^-4)³ = a^13*a^-12=a^(13-12) = a  при а=1/9  ответ: 1/9a^13(a^-4)^4 при а=1/9   a^13(a^-4)^4=a^13*a^-16=a^-3=1/a³ при а=1/9  1/a³==1/(1/9)³ = 9³=243

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