Найти значения выражения a^13(a^-4)^3 при а=1/9
Алгебра
Найти значения выражения a^13(a^-4)^3 при а=1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^13(a^-4)³ = a^13*a^-12=a^(13-12) = a при а=1/9 ответ: 1/9a^13(a^-4)^4 при а=1/9 a^13(a^-4)^4=a^13*a^-16=a^-3=1/a³ при а=1/9 1/a³==1/(1/9)³ = 9³=243
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Зачем мы используем однородные члены 2.По каким признакам мы их узнаём. 3.Какие чл??ны предложения бывают однородными. 4.Как можем их соединять и...
Химия
Ребят помогите пожалуйста! 1.Сумма коэффициентов в реакции разложения С2H6--->C2H4+H2 Равна:а)3 б)4 в)5 г)6 2.Сумма коэффициентов в реакци...
Английский язык