«Накройте стол» в доме крестьянина и в доме феодала. Какие блюда можно было приготовить из продуктов

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«Накройте стол» в доме крестьянина и в доме феодала. Какие блюда можно было приготовить из продуктов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут же логично у крестьянина хлеб да вода,у феодала мясные продукты,большой ассортимент разных блюд,заморские продукты и тп..
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