Написать 4-6 строчек Сказка Рыбаке и рыбке(Помагите(((

Гость: Гость:

Жил-был рыбак с старухой (женой) у самого моря . Ему было трудно ловить рыбу в этих краях .В один день рыбак поймал Золотую рыбку , которая исполняла желания . Рыбак рассказал старухе что поймал Золотую рыбку которая исполняет желания . Старуха сказала что хочет новую избу украшеной золотом и тд.