Написать 4-6 строчек Сказка Рыбаке и рыбке(Помагите(((
Русский язык
Написать 4-6 строчек Сказка Рыбаке и рыбке(Помагите(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил-был рыбак с старухой (женой) у самого моря . Ему было трудно ловить рыбу в этих краях .В один день рыбак поймал Золотую рыбку , которая исполняла желания . Рыбак рассказал старухе что поймал Золотую рыбку которая исполняет желания . Старуха сказала что хочет новую избу украшеной золотом и тд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Швидкість руху теплохода вниз по річці 21км/год., а вгору 17км/год. Визначити швидкість течії води у річці і власну швидкість теплохода
Українська мова
Қазақ тiлi