Швидкість руху теплохода вниз по річці 21км/год., а вгору 17км/год. Визначити швидкість течії води у річці і власну швидкість теплохода

Физика
Швидкість руху теплохода вниз по річці 21км/год., а вгору 17км/год. Визначити швидкість течії води у річці і власну швидкість теплохода
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Гость:
Швидкість теплохода 19км/год. , води 2км/год
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