Написать 8-10 предложений о своем путешествии
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Написать 8-10 предложений о своем путешествии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я путешествовал по (напиши свой город-например Париж ).Там очень красиво!Больше всего мне понвавилась(Слово-эльфовая башня).Она была(большая-небольшая). Мы с (друзьями Или семьёй) отправились на отракционы. Я катался на колесе обозрения,с него я увидел-ла весь город!Он был яркий и необычный!Потом мы отправились в самый старый ресторан в (например Париже). Там очень вкусно приготовили национальную еду! Мы ушли довольные! Я обязательно приеду туда еще!
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