Написать 8-10 предложений о своем путешествии

Гость: Гость:

Я путешествовал по (напиши свой город-например Париж ).Там очень красиво!Больше всего мне понвавилась(Слово-эльфовая башня).Она была(большая-небольшая). Мы с (друзьями Или семьёй) отправились на отракционы. Я катался на колесе обозрения,с него я увидел-ла весь город!Он был яркий и необычный!Потом мы отправились в самый старый ресторан в (например Париже). Там очень вкусно приготовили национальную еду! Мы ушли довольные! Я обязательно приеду туда еще!