Написать десять слов с суфиксами
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Написать десять слов с суфиксами
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Пастушонок, куличонок,стрижонок, ежонок, приморский, авторский, варварский, советский, алимпийский, детский
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