Помогите пожалуйста с ПРИМЕРАМИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ------------- Таблица -------------
Обществознание
Помогите пожалуйста с ПРИМЕРАМИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ------------- Таблица -------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это действует отрицательно так как лучше бы в этих газетах выводы отсутствовали и передавали одни только факты. Тогда человек сам сможет проанализировать содержание информации. А ситуация которая происходит сейчас ведёт к тому что через газеты манипулируют мнением. Авторитетные писатели навязывают свою точку зрения которая выгодна им.
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