Написать добрые дела Тимур и его команда Аркадий Гайдар. Помогите!

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Ребята отмечали такие дворы красной звездой: это и старуха-молочница, семья лейтенанта Павлова, семья полковника Александрова. Тимуровская команда берет под свою защиту и охрану те семьи, у кого кто-то погиб на фронте. Ребята помогают воды принести. Сложить дрова в поленницу, поймать убежавшую козу. Их лозунг: «Сделай что-нибудь хорошее» . Тимур учил помогать старым, больным, одиноким людям. Сам Тимур – рыцарь, он обладает великодушием не на словах, а на деле. Он ровен, корректен и со старыми, и с ребятами. Как горько ему, когда Ольга, не разобравшись, упрекает его за хулиганские поступки. «Если человек прав, он не должен бояться ничего на свете» . Он любит свою Родину, но понимает, что детям не место на фронте. Кто же останется со стариками и женщинами? Тимур всегда о людях думал: « Если будет каждому хорошо и спокойно, значит, всем будет хорошо и спокойно» . Мудрость Тимура в желании отдавать, а не получать, любить свою Родину, уважать людей, мысли, слова, поступки сверять по Добру. Основную идею добровольной взаимопомощи в конце повести Ольга выражает следующей фразой: "Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же".