Реформированная церковь в Англии характеризовалась

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XVI век в истории Англии характеризовался заметным подъемом английского хозяйства, развитием капиталистических отношений, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. При правлении Тюдоров (от Генриха VII, начиная с 1485 г., и до смерти в 1603 г. Елизаветы) происходит усиление королевской власти. Первый король этой династии Генрих VII (1485 — 1509 гг.) вел непримиримую борьбу с остатками феодальной знати. Так была запрещена свита феодалов, что подрывало военную мощь баронов; объявлялось о монопольном праве короны иметь на вооружении артиллерию, которая могла сокрушать любые крепости и замки. При нем была усилена власть над окраинами — Уэльсом, Корнуэллом и Северными графствами, для чего были учреждены "Северный совет" и "Уэльский совет". "Звездная палата", созданная Генрихом VII для наблюдения за исполнением его статута о запрещении частных военных дружин и вооруженных свит, превратилась в оплот королевского абсолютизма — суд по политическим преступлениям.