Написать КРАТКОЕ сообщение о животных Тюменской области занесённых в красную книгу СРОЧНО!

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Ёж обыкновенный Еж обыкновенный — этот небольшой колючий зверек всем настолько знаком, что описывать его внешность нет необходимости. При длине тела в 20—30 см он достигает веса 700—600 г. Сверху тело покрыто твердыми и острыми иглами (видоизмененные волосы), бока и морда — грубым жестким мехом. При обороне сворачивается в клубок и поднимает иглы.