Написать мини рассказ о прощальном письме опавшего листа
Биология
Написать мини рассказ о прощальном письме опавшего листа
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ о письме?? Я правильно поняла? Именно в художественном стиле, или всё-таки с какими-то элементами биологии?
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