Написать мини- сочинение на тему путешествие к центру земли

Гость: Гость:

как то раз я прочитал интересную книгу,и решил, не отправится ли мне в пути шествие как главный герой?по морям,океанам,по не изведанным землям,и тут я решил,собираю рюкзак и иду путешествовать!направилюсь я к своему школьному рюкзаку,собрал,воду,бутерброды,одеяло,и подушку.а потом вышл из дома и направился куда глаза глядят. по пути на меня смотрели прохожие,а я все шёл да шёл .прошёл лес,там было много цветов,и животных,а еще я видел оленя! потом я вышл на какую-то деревушку,и решила спросить.подошёл к кокой-то женщине.-а что это за деревня?-это село племянниково-сказала она.-ммм..спасибо.-правдо я даже не знал такое село.и направился я дальше.по дороге.потом я проснулся.-это был сон?-сказаля я.-уснула я на столе над своими,учебниками и тетрадями...))))