Написать мини сочинение с параллельной связью на тему: "Труд и отдых в нашей семье"

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Написать мини сочинение с параллельной связью на тему: "Труд и отдых в нашей семье"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я просыпаюсь и начинаю помогать родителям,готовить кушать.После они уходят на работу,а я остаюсь один.Дома мне нечего делать и начинаю убираться.Когда мама с папой пришли,они принесли вкусненькое и мы сели на диван и начали смотреть фильмы.
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