Написать мини сочинение с параллельной связью на тему: "Труд и отдых в нашей семье"

Гость: Гость:

Утром я просыпаюсь и начинаю помогать родителям,готовить кушать.После они уходят на работу,а я остаюсь один.Дома мне нечего делать и начинаю убираться.Когда мама с папой пришли,они принесли вкусненькое и мы сели на диван и начали смотреть фильмы.