Пользуясь этимологическим словарём, подготовте устное выступление на одну из тем. 1. История слова Работа 2. История слова Привередливый 3. История слова Обворожить

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1)работа происходит от древнерусского рабство, неволя. То есть изначально это слово означало, работать на кого- либо ,по принуждению подневольно. В слове работа первоначально выделялся корень -раб-. Со временем данное слово стало обозначать любой труд,рабочий - человек трудящийся, а корень слова -работ-, рабоч- 2) Привередливый происходит изначально от слова "вередливый", то есть "неженка, слабый". От этого слова образованно слово привередливый приставочным способом. В диалекте "веред" означает боль, восходит к той же основе, что и вред. Слово привередливый означает слишком разборчивый, тот, которому трудно угодить. 3)ОБВОРОЖИТЬ Древнерусское – ворожить (колдовать). Слово «ворожить» встречается в русском языке с конца XII в. «Ворогами» славяне называли колдунов, отсюда и появились слова ворожить, обворожить, т.е. «колдовать», «околдовать». Обворожить означает «пленить», «вызвать восхищение».