Пользуясь этимологическим словарём, подготовте устное выступление на одну из тем. 1. История слова Работа 2. История слова Привередливый 3. История слова Обворожить
Русский язык
Пользуясь этимологическим словарём, подготовте устное выступление на одну из тем. 1. История слова Работа 2. История слова Привередливый 3. История слова Обворожить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)работа происходит от древнерусского рабство, неволя. То есть изначально это слово означало, работать на кого- либо ,по принуждению подневольно. В слове работа первоначально выделялся корень -раб-. Со временем данное слово стало обозначать любой труд,рабочий - человек трудящийся, а корень слова -работ-, рабоч- 2) Привередливый происходит изначально от слова "вередливый", то есть "неженка, слабый". От этого слова образованно слово привередливый приставочным способом. В диалекте "веред" означает боль, восходит к той же основе, что и вред. Слово привередливый означает слишком разборчивый, тот, которому трудно угодить. 3)ОБВОРОЖИТЬ Древнерусское – ворожить (колдовать). Слово «ворожить» встречается в русском языке с конца XII в. «Ворогами» славяне называли колдунов, отсюда и появились слова ворожить, обворожить, т.е. «колдовать», «околдовать». Обворожить означает «пленить», «вызвать восхищение».
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