Номер 378(б и г) плиз
Математика
Номер 378(б и г) плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)у+(у+7)+(у+7-8)=81 3у=81-7+8-7 3у=75 75:3=у У=25(первый) 25+7=32(второй) 32-8=24(третий) г)m+(m-7)=m-7+10 2m-7=m-7+10 2m+m=-7+10+7 3m=10m=3.3(первый) второй сосуд=3.3+7=10.3 третий=3.3+10.3=13.6
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