Как раньше называли колокольчик

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Как раньше называли колокольчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше колокольчик могли называть " бубенчик "
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