В стране Хамелеонии живут чёрные и белые хамелеоны. Все хамелеоны постоянно бегают по окружности протяженностью 168 километров с одинаковой скоростью 7 км/ч . Если встречаются 2 хамелеона одного цвета, они, не меняя окраски и ...

Математика

В стране Хамелеонии живут чёрные и белые хамелеоны. Все хамелеоны постоянно бегают по окружности протяженностью 168 километров с одинаковой скоростью 7 км/ч . Если встречаются 2 хамелеона одного цвета, они, не меняя окраски и скорости, бегут дальше.Если встречаются 2 хамелеона разного цвета то они меняют цвет (чёрный становится белым, а белый- чёрным), разворачиваются ( мнгновенно ) и бегут в противоположные стороны с прежними скоростями. Всего ежедневно ( в течении суток) происходит 188 встреч между хамелеонами. в данный момент имеется ровно 3 белых хамелеона , бегущих в одном направлении ( например, по часовой стрелки), и в обоих направлениях бегут хамелеоны разного цвета (имеется хоть один белый и хоть один чёрный, бегущие по часовой стрелки , и так же хотя бы 2 разноцветных, бегущие против часовой стрелки). Сколько имеется в данный момент хамелеонов белого и сколько чёрного цвета? очень нужно решить

Автор: Гость