Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 10ºС: 1) +48,8ºС; 2) –48,8ºС; 3) +24,8ºС; 4) –18,8ºС ?
География
Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 10ºС: 1) +48,8ºС; 2) –48,8ºС; 3) +24,8ºС; 4) –18,8ºС ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вообще должно быть -18.8
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