Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 10ºС: 1) +48,8ºС; 2) –48,8ºС; 3) +24,8ºС; 4) –18,8ºС ?

География

Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 10ºС: 1) +48,8ºС; 2) –48,8ºС; 3) +24,8ºС; 4) –18,8ºС ?

Автор: Гость