Какое количество свинца восстановилось из оксида свинца Pb3O4 массой 68,5г и сколько ??рамм воды при этом образовалось. Pb304+H2=Pb+H2O
Химия
Какое количество свинца восстановилось из оксида свинца Pb3O4 массой 68,5г и сколько ??рамм воды при этом образовалось. Pb304+H2=Pb+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pb3O4 + 4H2 = 3Pb + 4H2O n(Pb3O4) = 68.5 г : 685 г/моль = 0,1 моль n(Pb) = 3n(Pb3O4) = 0.3 моль n(H2O) = 4n(Pb3O4) = 0.4 моль m(H2O) = 0.4 моль * 18 г/моль = 7,2 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
География
Какова будет температура воздуха на горе Монблан (4800 м), если у ее подножия температура воздуха составила + 10ºС: 1) +48,8ºС; 2) –48,8ºС; 3) +2...