Какое количество свинца восстановилось из оксида свинца Pb3O4 массой 68,5г и сколько ??рамм воды при этом образовалось. Pb304+H2=Pb+H2O

Химия

Какое количество свинца восстановилось из оксида свинца Pb3O4 массой 68,5г и сколько ??рамм воды при этом образовалось. Pb304+H2=Pb+H2O

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