Во сколько раз 1/2 от 96 больше 1/4 от 32

Математика
Во сколько раз 1/2 от 96 больше 1/4 от 32
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 от 96 это 48 1/4 от 32 это 8 48:8= 6 Ответ:В 6 раз
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