Написать небольшой рассказ на тему если бы я смог создать машину времени

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Написать небольшой рассказ на тему если бы я смог создать машину времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если бы у меня была МАШИНА ВРЕМЕНИ, я бы отправился в СССР с советскими деньгами и жил там .(относительно для того времени), то есть баловалась плюшками и пил газировку из автоматов из одного общего стаканчика, путешествовал по Союзу на поезде с подстаканниками из проволоки и пила чай с сантиметровым слоем сахара, пока в один из прекрасных дней мне не надоело бы и мое хронологическое путешествие продолжилось еще дальше назад - во времена инквизиции и крестовых походов. Возможно, я переоткрыл бы законы и назвала их нескромно своим именем, возможно бы, прекратил эту пресловутую охоту на ведьм. Вышл бы замуж за благородного разбойника, а наши дети бы стали моими предками в ходе нормального течения времени.
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