Почему нельзя расчитывать давление воздуха так же, как рассчитывают давление жид??ости на дно или стенки сосуда?

Физика
Почему нельзя расчитывать давление воздуха так же, как рассчитывают давление жид??ости на дно или стенки сосуда?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что давление в жидкостях зависит от высоты и от движении молекул вроде
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