Работая вместе Даша и Катя тратят 12 мин. За сколько мин закончит эту работу сама Катя если Даша заканчивает ее за 15 минут?

Математика
Работая вместе Даша и Катя тратят 12 мин. За сколько мин закончит эту работу сама Катя если Даша заканчивает ее за 15 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Примем всю работу за единицу.  Даша выполняет всю работу за 15 мин.  За одну минуту она делает 1/15 часть работы. (Это ее производительность) Пусть Катя тратит на выполнение работы х мин.  Ее производительность 1/х работы в минуту.  Вместе с Катей они выполняют работу за 12 минут.   1/15 +1/х=1/12 - такую часть работы они выполняют за 1 минуту.  После некотрых преобразований получим 12(х+15)=15х 12х+12×15=15х 3х=12×15   х=12×5=60 Кате понадобится 60 мин на выполнение работы в одиночку.  Проверка: За сколько времени девочки выполнят работу вместе? Делим работу на сумму их производительностей.  1:(1/15+1/60)=1:5/60=12 (мин)
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